東方日報A1：政府救啲唔救啲　工商舖減辣懶得理住宅

社會亂局及新冠肺炎疫情重創香港經濟，「樓市寒冬」襲港多時，「辣招」終見鬆手！香港金融管理局公布，今日起放寬「非住宅物業」按揭貸款的成數限制，上限由四成調高至五成，即上調十個百分點。不過，此「突擊式減辣」對升斗市民幫助有限，各專家疾呼，當局應着手放寬住宅物業措施，集中助市民上車以刺激經濟。有經濟學者亦批評政府現時才出手應對太慢。

樓市進入「疫」周期多時，當局終於肯「減辣」，其中一項實施七年半的「辣招」，終見鬆手。

金管局總裁余偉文昨指，留意到不同類別的非住宅物業包括寫字樓、分層工廠大廈，及零售業樓宇的價格和成交量均出現顯著調整，價格跌幅介乎百分之十至十五。由於預期非住宅物業市場會持續受壓，該局認為現時適合放寬適用於非住宅物業的逆周期措施。值得留意的是，有關措施不適用於企業為籌集營運資金而以物業作抵押所取得的信貸融資。

金管局自○九年起，先後推出八輪逆周期收緊按揭措施，今次所放寬「非住宅物業」按揭貸款成數上限，原屬於「第六輪逆周期措施」。該輪「加辣」措施是一三年初實施，不過，相對一○年八月或之前的「七成按揭」仍有距離，意味當局只是「減辣」，未完全「撤辣」。

金管局副總裁阮國恒強調，措施並非因應價格或成交跌至「紅線」，而是考慮交投及經濟前景等因素，認為有迹象顯示非住宅市場已進入下行周期，屬於審慎的寬鬆措施，可助減輕銀行處理按揭的阻力，是次舉措針對非住宅物業按揭成數上限，供款與入息比率等監管要求則不變。

不過，小市民日盼夜盼的住宅按揭「減辣」，仍未見當局有所動作。阮指，儘管目前利率低企，惟住宅貸款年期長達數十年，難以估計長期息口走勢，認為未是時候放寬按揭壓力測試。該局指住宅物業市場維持平穩，現階段未見有空間適宜調整相關按揭措施。

仲量聯行主席兼資本市場部主管曾煥平坦言，放寬商用物業的按揭上限無疑是正面的措施，但實際幫助不大，因普遍商用物業的投資者及用家的財務狀況較寬鬆，而且僅放寬一成影響不會很大。

美聯住宅部行政總裁布少明認為，新措施對升斗市民的幫助有限，建議政府為住宅物業「速減辣」，增加二手流通量助市民上車，同時可助香港吸納資金，加速經濟復甦，並建議政府應寬免首次置業人士印花稅、放寬供款比率，全面取消三厘壓力測試基準、放寬住宅物業按揭成數至二千萬元或以下，以免二手供應出現「斷層」。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認同新措施對小市民沒有太大影響，但放寬同屬非住宅物業類的車位則間接有利市民，認為若未來經濟疲弱、失業率持續高企，金管局或應因經濟環境和市場情況逐步放寬其他「辣招」。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生表示，今年上半年已有不少大型連鎖品牌陸續撤出香港，批評政府現時才推出有關的減辣措施，應對太慢。何又指，今次上調按揭成數並不包括住宅物業，惟在本港經濟如此惡劣的情況下，住宅物業至今無任何減辣措施，預計未來住宅情況會更惡劣，他促請政府在住宅物業上亦應該盡快撤辣，相信可直接帶動成交量，促進經濟復甦，同時避免出現更多負資產住宅按揭貸款。

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