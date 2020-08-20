網民熱話：綠蛋島淪陷　2少女化身清道夫執21袋垃圾

新冠肺炎令愛旅行的香港人無處可去，因此多了人到訪香港郊野。但有缺德遊人卻把垃圾留下，污染自然環境。近年被視為秘境的西貢綠蛋島亦無法幸免，垃圾滿布海岸和草叢。2名少女近日自發到綠蛋島上清垃圾，行動中更打動不少人伸出援手。

近日有網民在Facebook群組「香港行山遠足之友」分享這次行動詳情。由於限聚令，行動只能由兩位熱心少女負責，她們冒着三號風球，前日(18日)到西貢綠蛋島清理垃圾。貼文指，有不少垃圾被人刻意拋到叢林中，但她們沒有公審或責罵的用意，反而非常包容道：「如果心存一點善念，能夠將垃圾包好棄置在開揚的地點，進行環境清潔的工人或義工們，就不會要被叢林內的樹枝勾刺弄傷。」

熱心少女除了清理島上，她們還顧及飄到海面的垃圾，尤其是會纏着海洋生物的廢置魚網。她們的善心亦打動了不少遊人，加入清潔行動。在天氣轉差後，眾人仍繼續收集垃圾，甚至有人用獨木舟幫手將載滿的垃圾袋運上快艇。最後眾人收集了21袋垃圾，當中除了一般食物包裝袋，更有藥丸、麻雀等。

她們的善心行為大受讚賞，網民紛紛留言感謝她們的無私付出，「感謝心靈美麗的兩位少女」。另有網民大罵亂拋垃圾的人，「留低垃圾嘅人有病！」

網民有話說

Hazel Chiu：希望大家將心比心，愛護大自然。

Wk Ting：非常欣賞及支持，這個只是冰山一角，我們應想想怎樣從教育開始。有些人類心態真的難以理解。

鄧淑嫻：預咗旅遊人士會遺下大量垃圾，希望他們看到這篇文章後，不要再把垃圾收入叢林。

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：