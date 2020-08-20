羅致光堅稱超市減價可回饋社會　市民反問有無讀書

政府規定香港兩大超級市場百佳及惠康，若申請第二期「保就業計劃」，須在9月至11月期間向顧客提供減價優惠，或向非政府機構提供現金券等。勞工及福利局局長羅致光今日(20日)在電台節目表示，其中一間超市早有相關構思，而且超市生意不太受疫情影響，相信可以回饋社會。惟有市民反問羅有無讀書。

羅認為，計劃可起帶頭作用，令其他超市減價，最終讓市民受惠。被問及如何得知超市會減價，羅指統計處有資料審視超市價格等資訊，而且超市須提供令政府滿意的方案才可獲批，估計兩大超市方案會相當接近，當局亦會與申請者協商。

有指要求兩大超市減價可增加其市場佔有率，羅對此說法感奇怪，表示若透過減價便可達成這目標，為何超市現時不直接減價，因此看不到政府的要求，會增加兩大超市的佔有率，如果其他超市因競爭理由減價，最終亦會令市民受惠。

至於僱員遭放無薪假會否不符合「保就業計劃」要求，羅強調，若僱員因長期放無薪假而整個月沒有工資，不會當為受薪僱員。如果只是放部分日子無薪假，則要視情況而決定是否違規。

有聽眾致電電台批評，政府的保就業計劃對僱員沒有幫助，反問當局為何不直接向員工發放津貼，又反問羅致光「有無讀書」，質疑其是否懂得「規模經濟」，並指大公司可以用低價錢取貨。羅回應指自己有讀書，並修讀經濟，更稱直接向員工派津貼，不等於令他們有工作，強調計劃目的是維持僱傭關係，如果只向僱員發津貼，可能導致公司結業。