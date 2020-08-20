華大基因實驗室疑未獲港認證　有化驗師憂「無王管」難執法

港府委託內地檢測機構欲展開全民檢測，但創新科技署早前已承認在中山紀念公園體育館設立的臨時氣膜實驗室沒有「香港實驗所認可計劃」（HOKLAS），食衞局至今亦能回覆該實驗室是否符合本港的醫務化驗所規格等多項條件，其專業資格成疑!有業內人士質疑氣膜實驗室猶如「無王管」，擔心若化驗效果不理想，政府沒有相關罰則，難以執法。

據了解，本港大部分醫務化驗所，均會爭取各類國際認證，同時自願參與HOKLAS，但港府夥同內地核酸檢測支援隊的華昇、凱普及金域三間公司，只有金域獲HOKLAS認可。凱普近日才遞交HOKLAS申請，至於華昇及其母公司華大基因則未申請，換言之臨時氣膜實驗室未有任何本港認證。

有資深化驗師認為，華昇沒為臨時氣膜實驗室爭取相關認可，除了時間緊迫，亦與氣膜實驗室今年才在內地出現，本港無例可依，又不想被認證綑綁，但有關情況猶如「無王管」，若化驗效果不理想或出現調亂樣本等事故，都難以受到懲罰。同時樣本若處理不當，可以被用作其他用途，例如一份口咽拭子樣本，理論上可以「一開二」，分別進行病毒的快速測試、基因排序及基因測試，讓個人私隱曝光。