全民檢測醫護招募反應冷淡　醫學會稱不打算請學護

繼港府早前有意招募高年級醫科生協助全民檢測計劃的採樣工作後，有消息透露港府亦會招募護士學生參與檢測工作。不過，香港醫學會指招募反應不熱烈，現階段可能會取消相關安排，因為有醫學專家認為在疫情下，很多學護大半年未有接觸病人，參與檢測工作會增加風險。

香港醫學會指出，該會目前協助招募到100多名醫護人員參與「普及社區檢測計劃」，認為目前反應不熱烈，與期望有一定落差，相信醫生或會擔心會在檢測過程接觸確診患者、萬一受感染時的保障，以及保護裝備是否足夠。該會又指，疫情近日有紓緩趨勢，令市民戒心下降，對全民檢測的踴躍程度會減低，未必會如政府期望一樣有500萬人參與測試。

議員李國麟表示，醫護學生在培訓時已讀過生理解剖及認識感染控制指引，懂得採樣工作，形容「如果擔心學生受感染就唔好招募學生」。他批評，港府在招募採樣員中的具體細節不清晰，部分沒有清晰列明工作崗位的資格，質問：「係咪一年級護士都可以幫手？」

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文認為，學護的前線經驗培訓未必足夠，個人保護意識較低，加上政府會提供多少防護裝備仍是未知之數，認同取消學護參與採樣工作，避免他們「冒險」受到感染，即使醫科生亦應如是，直言：「全部都唔應該去。」