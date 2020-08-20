申訴署主動調查子宮頸癌疫苗　初步查訊證有水貨及冒牌應市

本港近年出現冒牌九價子宮頸癌疫苗，對接種者帶來健康風險。申訴專員趙慧賢今(20日)宣布展開主動調查，審研政府現行監管私營醫療機構提供疫苗的機制有否可改善之處。該署初步查訊發現，市面對該疫苗的需求大於供應，有人將「水貨」或冒牌疫苗提供予私營醫療機構，公署會向食物及衞生局、衞生署及海關進行調查。

去年7月，衞生署與海關於聯合行動發現有醫務中心涉嫌提供冒牌九價子宮頸癌疫苗，經化驗後更證實不含子宮頸癌疫苗成分，並顯示樣本或受微生物污染，公署在同期亦接獲相關投訴。

公署初步查訊發現，去年市面出現懷疑水貨／冒牌九價子宮頸癌疫苗，主因是市場對該疫苗需求量大但供應有限，以致有不法分子將平行進口或冒牌的疫苗提供予私營醫療機構，當局知悉情況後已按既定機制跟進，並加強了監管措施。這次主動調查旨在探究現行監管機制的成效，以及有否可改善之處。

趙慧賢表示，疫苗是直接注入人體的藥物，其品質安全至關重要。若市面出現不合規格甚至假冒的疫苗製品，會危害市民健康，因此政府須做好把關的工作，希望藉調查，探討如何改善現行監管機制，及加強公眾對政府監管工作的認識。