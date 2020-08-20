壹傳媒股價持續異動　市場質疑涉人為操控

壹傳媒主席黎智英上周一(10日)涉違反《港區國安法》而被拘捕。而他早於2017年參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇1名記者，被控1項刑事恐嚇罪，案件今早在西九龍法正式開審，黎否認控罪，法庭將傳召證人出庭作供。

壹傳媒股價上周，即黎智英涉違反《港區國安法》而被拘捕後開始大幅異動，股價由歷史低位0.075元炒至1.96元，成交大增，惟之後又由高位急速滑落逾八成，不少在高位追入的散戶叫苦。

市場人士質疑，上周壹傳媒頻現大手成交，掃高股價的資金來源有可疑，非一般散戶或莊家可以做到，其股價波動背後，會否涉及人為操控，甚至是利益輸送？故敦促監管部門必須嚴肅處理，徹查相關交易。亦有證券界人士估計，當中少部分涉及莊家炒賣行為，投資者買入該股，只會「益了」出貨者，強烈提醒投資者勿沾手。

香港交易所發言人指，不評論個別公司或其股價走勢。所有香港上市公司必須遵守《上市規則》。香港交易所一直監察市場，致力確保執行有關規則時的全面性、公平性和透明度。