海關破1.9億走私凍肉洗錢案　家族式犯罪集團擁8物業76個戶口

海關近日成功搗破一個跨境走私凍肉及清洗黑錢集團，在今日(20日)總結行動詳情，並展示大量現金、數部電腦等證物。海關在行動中檢獲約160公噸，估計市值約2500萬港元的懷疑走私凍肉，以及約1800萬港元現金和貴重物品，並凍結該集團成員名下銀行戶口共約2700萬港元存款，若連同集團成員名下合共約1.2億港元的8個物業及3個車位，整宗案件涉及的走私凍肉貨值及資產共約1.9億港元，為過往5年內相關案件中涉款最高。

有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，截至今日，海關已搗破了28宗同類型的走私凍肉案件，涉及超過1.2億港元，相比去年同期的6宗、涉及金額約1200萬港元，宗數及金額皆有倍數式上升。胡認為該類案件數量大幅上升的原因與內地的關稅制度有關，涉案的牛肉若以官方途徑進入內地，關稅、增值稅的價值可達貨價成本約80%，因此若靠走私方式轉運，可賺的金額達成本1倍，為不法分子帶來極大的金錢誘惑。

胡續指，海關搜集情報後，發現有走私集圑在本港以西水域偷運凍肉到內地，再由內地出發的快艇在中港水域接貨，因此在上周四及周五(13、14日)採取代號「海晴」的執法行動，出動了超過250名人員，檢獲約160公噸懷疑走私凍肉，主要是來自美國的高價牛肉及牛肋條，估計市值約2500萬港元。

有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官王禮庸稱，涉事犯罪集團以家族式經營，集團的主腦為一名41歲男子，而其哥哥、堂姐、妻子、妹妹及妹夫皆是集團的骨幹成員，形容其運作「不惜工本」、極具規模，且「十分有組織、環環相扣」，租用了貨櫃場、碼頭處理凍肉，甚至自設車隊、躉船、拖船，以「一條龍形式」運作。

他續指，海關在上周四晚上，於龍鼓洲對出的海面截查了2艘可疑的船隻，包括一艘躉船及拖船，分別檢獲了160公噸懷疑走私凍肉、並拘捕了4名懷疑涉案的男子，年紀介乎55至65歲；其後人員再突擊搜查九龍新界逾10個地方，拘捕了6男3女，年齡介乎40至58歲，並檢獲約150萬港元現金、及其他涉案物品。王表示，被捕的人士涉嫌串謀出口未列艙單貨物，違反進出口條例，以及有組織及嚴重罪行條例，所有人現時正保釋候查，案件仍在調查中。

有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏指出，該集團售賣走私凍肉獲得金錢後，便會存入集團成員的個人或家族公司戶口，其後再在香港購入金飾、名錶、首飾、8個物業、3個車位等以清洗黑錢，而涉案的戶口數量達到76個。