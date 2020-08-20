黎智英警誡下承認未遭挑釁就爆粗　事主憂被掌摑

壹傳媒黎智英於2017年參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇《東方日報》記者，被控刑事恐嚇罪。事主出庭作供，指案發當晚如常追訪被告黎智英，但期間突然遭對方趨前指罵，令他感到驚慌，直言擔心會當場被掌摑。而警誡下黎智英坦承當時對方未有挑釁但他就粗言相向。

根據X的證供，當晚採訪維園集會見到被告，於是取出相機及攝錄機拍攝，包括現場大環境及被告的特寫照。到集會接近尾聲，X再於距離約7米外，拍攝被告及旁邊的李柱銘，未幾見被告站起來，便垂低相機休息。但被告突到他身前，用右手食指指向他，喝罵道「X你老母X」、「實搵人搞X你」、「你唔好咁樣影我，我實搵人搞X你」，又揚言「我已經影咗你相」，X直言被罵後「呆咗」一時反應不來。

庭上播放當晚由X及其同事Y拍攝的片段，可見被告當時向着鏡頭「怒啤」，又見他用右手食指指着X的面，罵他:「X你老母X」。X形容當時罵他時非常大聲，而且表現「忟憎」。

辯方開始盤問X，問他所屬的專案組在2014年期間，是否視被告為主要採訪對象，及在被告位於何文田的住所外等候，以採訪突發事件。X同意，但澄清專案組亦有其他工作。

辯方又指，專案組在2013至2017年期間，每日都會監察被告的行動。X同意會安排同事守候被告，但有時也會因為有其他工作，人手不足而無法安排。

X說他不時都會拍攝被告的相片，至於是否要近距離拍攝，則要視乎情況。若有同行其他記者場，他亦試過近距離拍攝，但他平常工作都沒有同行在場，故沒有近距離拍攝的必要。