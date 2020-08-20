22%中學生懶理失實資訊照轉發　青協促培養網上責任感

隨着網絡及媒體資訊氾濫，失實的資訊亦充斥其中，有機構進行「青少年對失實資訊問卷調查，調問2259名中學生，有學生因失實資訊符立自己的立場或明白出現失實資訊的目的，而轉發失實資訊。調查反映不少的青少年處理失實資訊的能力薄弱，甚少考慮相關訊對社會造成的負面影響。

青年協會調查於去年11月至今年1月期間進行，成功訪問了本港21所中學約2259名中學生，並委託香港中文大學新聞與傳播學院進行數據分析。

調查結果顯示，有78.3%學生認為愈來愈多失實資訊在流傳，當中以社交媒體為最多，佔佔74%。有73.3%學生重視消息內容是否真實和正確，惟22.4%會轉發未經證實的資訊，即使發現資訊是假的亦不會檢舉，不予理會或通知收件者，只有6%會檢舉。另有一半受訪者會查核資訊的真偽，包括請教家人、朋友或師長。

青協指出，部分學生不去查核資訊真偽或舉報，因為事不關己或符合自己的立場；家長面對虛假資訊亦受困擾，因能力未能處理，有時亦被蒙蔽；而學校則限於老師要兼顧教學，要推動媒體教育只能視乎學校校政而定。

青協認為教育界應持續推動媒體素養教育課程，將之融入不同的課程框架中，培養學生正面思維及在網絡媒體上的責任感及同理心；家者應提升辨別資訊的能力，分辨資訊是意見還是立場，陪同子女找出資訊的來源，如有懷疑應拒絕接受或發放。青協會推出媒體素養桌上教育遊戲「網網寶庫」、學生線上課程、網上媒體教學資源庫，加強青少年對媒體資訊的認知能力。