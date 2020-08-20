家長呻今年「撲書」難齊　出版社通識書無貨

開學在即，東網記者今日(20日)到老牌教科書書店漢榮書局視察，發現有不少家長為子女買書，中午時分開始多顧客，多名家長嘆今年有多本教科書未買齊。據職員透露，部分學校今年會安排學生回校取書，但亦有學校因為不開放，家長要親身到書局買書。受疫情影響，跨境學生未能來港買書，漢榮書局亦無提供網購服務，故有學生替居住內地的同學買書。

教科書方面，以高中通識書為例，雅集出版社整套通識書都未有貨，香城出版社亦只有兩個單元有貨。目前只有兩個出版商有全套教科書。職員指，由於通識科有改版，一些學校擔心新版本未能如期出版，因此選擇買舊版書。

市民張太的兒子今年升中四，開始修讀選修科，所以特別多書要買。她表示，已花了2500港元買書，在經濟環境如此差的情況下負擔頗大。她透露，現在尚餘6、7本書未買齊，老師開學後會幫他們訂中文書，通識科則未知道具體安排。她希望學校能使用舊版書，讓她可選擇購買二手書，減省成本。但她樂指，現在兒子雖然開學無期，但仍會在家溫習，十分勤力。

市民梁太和升中二的兒子來買書，同樣撲空，未買齊書。她說今年買書頗為困難，來書局兩次都未買齊教科書，還欠兩本數學書才買齊。為升中四的兒子買書的周先生認為今年買書尚算方便，今年暑假來了2次，現在只剩4本未買齊，分別是通識、數學和英文書。

當被問及今年通識修改教科書風波，周表示支持修改通識課本，認為舊版有誤導學生之嫌，用新版會更安心。他又指，一直有關注兒子教科書和教材的內容，因為家長教育子女，責無旁貸。他對兒子的學校很有信心，相信老師的專業。