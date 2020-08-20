團體舉報泛民初選涉選舉舞弊　促廉署徹查戴耀廷

有團體質疑泛民多個派系今年6月舉辦立法會選舉初選，涉干預原定下月舉行的選舉，有網民今早(20日)到北角廉政公署總部，舉報已被香港大學校委會解聘的原法律學院副教授戴耀廷，指控他涉嫌違反選舉條例操控選舉，促請廉署徹查。

網民團體「不平則鳴」一行2人，先到廉署總部遞信，他們批評泛民初選是黑箱作業的工具，有干預選舉之嫌。成員強調，全力推動初選的戴耀廷曾表明，不遵從「初選」結果的團隊和候選人將不能參選，打壓不願參加人士的選舉權。其言行已涉嫌觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第7至9條，因此促請廉署盡快徹查促請「廉署」盡快徹查「初選」的操控選舉和舞弊行為，嚴懲犯法的戴耀廷等人，以防來年再有選舉不公平的初選發生。

團體又指，初選的目的是篩走傳統反對派，讓激進篩走傳統反對派，換入激進「攬炒派」參選立法會選舉，再通過配票實現「35+」目標，企圖奪取立法會控制權，癱瘓政府施政，製造憲制危機。

參加者其後再到灣仔選舉管理委員會請願，並強烈要求選管會主席馮驊盡快檢討去年區議會選舉接獲4.5萬宗投訴，以及今年立法會選舉因新冠肺炎疫情嚴峻，而須押後一年舉行的安排，例如減少人群聚集和尊重不能回港投票的選民的投票權。

成員促請選管會維護公平選舉，堵塞選舉漏洞，保障候選人和選民的安全，增派人手監票，防止暴力威嚇和選舉舞弊；又建議為長者和行動不便人士設立關愛隊及增設關愛通道；同時採用電子選票，若選管會不聽取訴求，馮驊必須引咎辭職。