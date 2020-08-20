中大研究改良版高能聚焦超聲波　助婦女免切除醫治子宮肌瘤

子宮肌瘤是盤腔中最常見的腫瘤，影響20%至40%生育年齡婦女，患者會有經血過多，腹痛等問題，以往一般用藥物及手術治療，如子宮切除術和子宮肌瘤切除術等。香港中文大學醫學院早前開發改良版高能聚焦超聲波(HIFU)以治療子宮肌瘤，將常規HIFU的能量傳送模式改良及採用縮宮素配合，經研究證實比其他非手術治療效果更佳。

子宮肌瘤雖然絕大部分屬於良性，患者會有經血過多及腹痛，但若瘤壓迫到泌尿系統，可能造成患者尿頻、排尿困難；若壓迫到腸道，更可能造成便祕。中大醫學院婦產科學系名譽臨床副教授張春惠表示，撇除藥物及手術治療法，希望保存子宮的女性可考慮選用技術相對較新的子宮動脈栓塞術(UAE)和HIFU這類非手術治療法。

中大醫學院影像及介入放射學系系主任余俊豪解釋，團隊人員將常規HIFU的能量傳送模式改良及採用縮宮素配合，常規HIFU在每個治療點以2,000脈衝1,000至1,500W/cm2的高超聲波強度傳送，每個治療點調整為50脈衝，人員會降低能量傳送強度，增加脈衝的傳送時間，以增強能量在肌瘤組織内的凝聚，病人治療時的不適感不會增加。縮宮素有助防止熱量因肌瘤周圍的豐富血流循環而流失，達致理想的熱消融效果，亦免卻常規HIFU所需要的麻醉或鎮靜程序。

團隊對改良版HIFU治療方案進行對照研究，與常規HIFU和UAE進行比較，使用改良版HIFU可令患者在半年內毫無症狀，且可減少2年內需要重複接受治療的情況。

余表示，雖然HIFU能夠有效治療子宮肌瘤，但治療效果受制於腫瘤的位置，而且治療過程耗時，團隊正研究可否以經皮穿刺微波消融術作治療方案，目前正進行臨床測試，希望可於2至3年內完成。