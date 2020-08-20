14個旅遊團體看淡前景　促政府推三輪援助免爆倒閉潮

新冠肺炎疫情令旅遊界停擺，旅遊界人士預料行業或要到明年第2季才有望復甦，14個旅遊業相關協會今日聯合發聲，促請政府盡早推出第三輪防疫抗疫基金，向合資格的旅遊從業員多提供半年津貼，延長保就業計劃半年，延長年底屆滿的旅行社鼓勵計劃及色生活本地遊鼓勵計劃半年等，避免行內出現大規模倒閉或裁員潮。

14個協會主席包括旅遊業議會主席黃進達、香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖、香港旅行社解困大聯盟召集人柏良及立法會旅遊界議員姚思榮，他們在報章刊登廣告，指去年反修例事件加上今年的疫情，令逾17000名全職及近萬名兼職從業員，正陷入史無前例的困境。

預料旅遊業在今年第4季甚至明年第1季都未必能復甦，過去幾個月，旅行社不但毫無收入，固定成本尤其是租金開支仍然高企，為免出現大規模倒閉潮或裁員潮，旅遊同業期望政府在短期內大力支持，延長旅行社及從業員支援計劃及保就業計劃等支援。

此外，業界亦支持全民檢測，引進內地檢測模式，以降低檢測費用，減輕巿民出遊成本的負擔。並希望在廣東省及澳門疫情受控的前提下，盡快落實粵港澳健康碼互認的安排，積極展開旅遊氣泡的籌備工作。