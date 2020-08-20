業界停工6周無補貼　美容師人工減70%泣訴「撐唔到落去」

新冠疫情下，美容院在內的12類處所被勒令關閉。

新冠肺炎疫情沒完沒了，包括美容業在內的12類被勒令關閉處所復業無期。13個美容業協會代表今(20日)批評，第三波疫情從未出現美容院感染群組，但政府卻勒令美容院停業，6周過去卻未有提供任何補貼，業界已瀕臨崩潰，在前景未明下，不知怎樣支撐，直指政府即使提供補助亦只是杯水車薪。美容業界促請政府早日允許業界復業，並提供適切補助。

批發及零售界議員邵家輝指，疫暴夾擊下，美容業界正處於懸崖邊，瀕臨結業，他形容業界停業一個半月，是犧牲自己的生意保障香港，批評政府勒令美容院停業，卻無勒令業主暫停收租，至今並無為業界提供支援，業界已再沒能力承受停業的損失，促請政府讓美容院盡快復業，並為它們提供適切的補償。

擁有2間分店的美容院東主韓智媛慨嘆「7日又7日」，未知何時才能復工，卻仍要支付租金和員工的薪金，她表示若繼續停業，或要賣車、賣樓才能繼續營運，要求政府盡快讓美容院復業，否則「唔知點撐落去」。

美容師江全杏發言時一度哽咽，指自美容院停業以來，只得最基本薪金，收入大減70%，但她仍要供樓，又要養育兒女，現已入不敷支，要動用積蓄供樓，坦言已「撐唔到落去」。

教育局資歷架構美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君指，美容業界90%為小企和微企，當中亦有不少自僱人士，停業下難以維生。她表示，美容業界一直都注重清潔衞生，亦是顧客的信心所在。她又指，業界早在疫情爆發之初，已自行訂立防疫衞生指引，規定員工及客人填寫健康申報表，並協助業界採購防疫裝備，亦建議美容師為客人護理時戴上防疫面罩、眼罩，進行濺濕療程時，更需穿上保護衣，加強防疫。

13個美容業協會的代表要求政府，提供清晰透明的停業機制，在相關行業、處所爆發疫情後，才勒令個別行業停業，而非綑綁其他行業一同停業。它們又要求，政府與業界商討制定支援和配套政策，為受影響人士提供補償，並強調受影響的並不僅限於前線美容院，更包括美容產品供應商。