民主黨稱將依據民調結果　決定是否留任立法會1年

全國人大常委會早前通過第6屆立法會將繼續履行職責不少於1年，泛民主派是否延任至今未有定案，但日前民主派曾發表聲明傾向留守議會，至今早(20日)民主黨才召開記者會，表示將會透過具有公信力、獨立及專業機構進行民意調查，再根據相應結論決定去留。另亦將舉行最少一場辯論，讓市民清楚了解正反意見，至於舉行時間、形式等仍未有定案。

民主黨主席胡志偉表示，該黨早前表示傾向延任，以維持議會戰線，認為有能力拖延「惡法」、督促公帑運用，如政府硬推明日大嶼等，但胡指，仍希望市民參與有關決定，將根據民意取向、以機構結論作為依歸。

林卓廷則指，該黨會服膺民調結果，有關結果將作為該黨決定去或留的基礎，又指近日民主陣營因去留問題出現裂痕，破壞過去一年的努力與團結，認為沒有絲毫空間讓裂痕擴大，希望市民終結爭拗，齊上齊落、團結一致。

林又指，未來對港人非常重要，希望市民充分掌握去留雙方的理據，明白棄守立會的嚴重性，故將舉行最少一次辯論，其後進行民調表達意見，由市民共同承擔最後結果，亦是重新授權的過程，但有關安排仍需要時間籌備。

另外，該黨表示由於今屆任期至下月30日，加上下周召開的內會將商討有關疫情等緊急事項，認為有責任開會。

早前表明支持集體杯葛、稱非「主留派」的議員陳志全指，林卓廷在記者會上指投票支持杯葛屬棄守，對於棄守兩字感到反感，認為集體杯葛亦屬戰術一種，形容是議會戰線中「出招」的一種，並非放棄和逃避。他又認為，要有戰意和抗爭意志才有留守價值，如有人支持留守議會戰線，建議應要反問支持留守的人的戰意是否足夠。

此外，會計界議員梁繼昌於周一(17日)，就應否接受延任安排向約1500名會計師進行調查。截至昨日(19日)的結果顯示，約52%會計界選民同意梁接受延任安排、42%不同意、約5%選民持中立意見。梁指會繼續與業界保持溝通，並嘗試與其他民主派議員尋求共識。