失業率高企　中電增130見習名額助應屆大學畢業生

去年反修例事件及今年新冠肺炎疫情，打擊本港經濟。中電控股有限公司及其附屬公司中華電力有限公司，推出畢業生實習計劃，為應屆大學畢業生提供一年實習工作機會，名額逾60個。連同每年恒常招募的見習職位，今年共提供約130個實習及見習名額助畢業生就業，較去年增加超過一倍。

中華電力總裁蔣東強表示，面對社會事件，加上疫情反覆，嚴重打擊經濟狀況，青年人可能會對前途感到迷惘，並憂慮投身職場會困難重重。中電希望為青年人提供不同範疇的實習機會，讓他們了解電力行業的發展前景，將來可考慮加入行業。

中電畢業生實習計劃為應屆大學畢業生提供一年實習機會，讓他們在中電不同部門實習及累積工作經驗，當中包括工程、環境事務、資訊科技、會計、銷售及市場推廣和人力資源等工作範疇。凡具有相關學科學士或碩士學位的應屆畢業生，有良好的學業成績和溝通技巧等，均可以報名。

中電續指，大學工程系畢業生還可申請中電見習工程師計劃，而中三或以上程度學生則可申請見習技術員計劃，兩項計劃皆由中電提供訓練，分派學員至各個工程部門工作，讓青年人成為專業的工程師或技術員，兩項計劃今年已招聘約70名學生。

仍然在學的大學生，亦可申請暑期實習生及一年實習生計劃，中電望藉此吸引有潛質的青年人於畢業後加入。實習計劃涵蓋不同範疇的工作，今年已有超過90位大學生在不同崗位實習。