巴士車長再捱打惹同業慨嘆　工會強烈譴責傷人惡徒

九巴車長駕駛時善意響按提醒，卻無辜惹來惡漢追擊施襲，慘被打至頭破血流。香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠對事件予以強烈譴責，認為兩名惡漢蓄意傷害車長身體的行為惡劣，他指涉事車長遇到有人走出馬路，響按示警的做法得當，大嘆他遇襲後送院治理，頭部要縫4針，目前需要休息。

郭志誠補充，車長與乘客的罵戰時有發生，建議車長要表現沉着，盡量不要回罵，能避則避。若乘客發難動手施襲，則應保護頭部等要害位置，切勿試圖反擊，以免無謂惹上官非

今次有巴士車長遇上無妄之災，不少同事皆為之心悸。李小姐任職車長21年，直指過往遇過許多野蠻乘客，亦時有被人斥罵，如遇上類似今次的情況亦會感到驚慌。她續稱，若碰上惡人來勢洶洶，只能忍氣吞聲，若對方進一步追逐糾纏，可能不會打開車門，防止對方有機會登車，以保障自己和乘客安全。另一名鄧車長已屆退休之齡，他慨嘆乘客千百種，當中不乏不可理喻的人，為了工作只能一字記之曰「忍」，任由對方「暢所欲言」，若遭對方投訴亦無可奈何，只能靠公司判斷是非。

駕駛九巴20多年的車長陳先生，認為飛來橫禍難以躲避，不會為此憂心，他駕駛多年日日如常工作，幸未遇上類似事件。有10年資歷的車長盧先生亦對事件搖頭嘆息，他指今早經新聞得知同事遇襲，稍感擔心會遇上同類情況。他指工作上當然不會招惹別人，但亦有「躁客」會主動挑釁，遇着如此情況，自己會沉默不語、不加反駁，以防刺激對方。

本港不時有巴士車長被乘客毆傷，車長屢成為乘客的「出氣袋」。今年5月16日，旺角聯運街港鐵旺角東站對開巴士站，一名醉漢登上巴士期間疑一時忘記繳付車資，車長好言提醒。詎料，有人疑惱羞成怒，揮拳毆傷車長臉部。警員到場調查後，拘捕涉案男子。

2017年9月25日，一名男子乘坐通宵巴士期間，疑累極打瞌睡，當巴駛至馬鞍山西沙路近福安花園對開時突然扎醒，發現過站，立即撳鐘要求落車，惟被車長拒絕。有人以為車長「飛站」，毆傷車長並扑爆太平門逃去，其後被警方拘捕。

2015年8月2日，一名男子乘搭九巴入屯門，因忘記打鐘落車，在巴士上用粗口辱罵車長，至屯門市中心總站後落車，並向車長襲擊，車長左眼角受傷並倒地，站長報警，車長送院治理，警員即場將男乘客拘捕帶署調查。