駕電動單車非禮3夜歸女　重案組追查拘淫狼

警方拘捕一名男子，涉嫌與本年3月至8月期間，在荃灣區內發生的3宗非禮案件有關。

首宗非禮案發生於今年3月9日凌晨，一名女子途經大河道88號灣景廣場對開，突然身後有一名男子駕駛電動單車駛至，並被對方「胸襲」，男子迅速逃去。至5月4日，一名女子途經青山公路時，被一名駕駛電動單車男子，觸摸胸部及下體，男子立即逃去。於8月4日凌晨，一名女子途經楊屋道立坊對開，從後被一名駕駛電動單車男子非禮胸部，男子亦逃去。

三名受害人分別前住荃灣警署報案。由於三宗非禮案的犯案手法相似，俱駕駛電動單車犯案，警方不排除同一人所為。案件轉交荃灣警區重案組跟進，探員翻查大量「天眼」片段，鎖定疑人的身形、外貌及特徵，並展開深入追查。

今早(20日)9時許，探員於葵盛西邨拘捕一名姓劉(42歲)男子，並在其寓所檢獲懷疑涉案的電動電單車及犯案時穿着的衣物。警方正調查被捕男子，會否涉及其他同類案件。

據悉，被捕男子為一名手機配件小販，沒有同類案底。三名受害人分別20歲、21歲及29歲，其中兩人為學生，另一人為電腦技術員。警方初步調查相信，有人隨機向夜歸女子非禮。荃灣警區重案組主管林碧嘉高級督察表示，非禮為嚴重罪行，一經定罪最高刑罰為判囚10年。