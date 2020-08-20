疫情影響生意差　牌價低見466萬　業界：的士牌買賣跌20%

新冠肺炎虐肆本港，市民為避疫而減少外出，影響的士司機及車主收入減少。的士業界指，過去半年的士牌交易量按年減少10%至20%，而的士牌價隨着疫情發展而反覆升跌，情況如坐過山車，曾一度低見466萬港元，雖然之後重拾升勢，但7月份第三波疫情爆發後，牌價又再下跌。

根據運輸署資料，現時本港共有約1.8萬輛的士，當中市區的士佔最多，約1.5萬輛，而新界的士則有約2800輛，大嶼山的士則有75輛。

三類的士中，以市區的士牌照交易較為活躍。根據網上資料，市區的士牌價在過去十年經歷過高山低谷，曾於2015年達到723萬元的歷史高位，但之後持續回落。今年1月，市區的士牌價為511萬港元，但之後疫情爆發，市民留家避疫，令的士司機生意大減，連帶牌價亦跌至4月的466萬港元。然後，5至6月疫情一度緩和，逐漸多了市民出街消費，令牌價於5月至7月期間重拾升軌，7月牌價升至503萬港元，但500萬港元的牌價關口未幾又再失守，本月牌價跌回至487萬港元。

的士車行車主協會主席袁揚威表示，過去半年市區的士牌價受到疫情影響而下跌，今年初市民減少外出，加上的士司機害怕染疫而選擇不開工，令到有大批的士未能租出而被閒置，影響車主的車租收入，而行內有相當數量的車主只是純粹投資者，他們將購入的的士牌放租，但在沒有司機承租的情況下，其投資回報自然減少，亦令整體的士牌投資氣氛被看淡。他稱，保守估計今年首半年的士牌交易量，按年減少一至兩成。