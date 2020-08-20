減薪冇工返致焦慮抑鬱　6成受訪基層盼設失業援助金

新冠肺炎重挫本港經濟，不少基層打工仔「手停口停」，有團體上月訪問215名居於油尖旺區的基層市民，發現逾半受訪者失業或減薪達3個月或以上；62%每日處於焦慮狀態；逾54%出現抑鬱狀況。團體認為，失業會令基層市民更感生活困頓，導致情緒低落或絕望，最後或致抑鬱症等情緒病，呼籲當局加強支援失業人士，包括設立短期失業援助金，以及設立更多就業機會。

關注綜援低收入聯盟上月19日至本月6日期間，以問卷或電話形式訪問215名居於油尖旺區的基層市民，發現失業和停薪留職的受訪者焦慮情況較為嚴重，均有超過60%面對中度和重度焦慮，部分更趨向抑鬱，或會影響日常生活和人際交流。

聯盟認為，本港經濟下行且前景不明，大批基層市民失業或收入銳減，同時亦要承擔照顧責任及家庭開支，精神壓力大增並難以疏理，加上政府實施多項防疫措施，難以從朋友間得到足夠支援，有可能會引發家庭衝突。聯盟促請港府設立短期失業援助金，減輕基層市民租金等開支負擔；盡力提供更多就業機會，當中包括學歷或專業資格要求較低的工種，以惠及基層市民。