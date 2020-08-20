新冠肺炎：區議員為居民病毒檢測　收費350港元

新冠肺炎疫情持續，社會上有聲音擔憂政府推出的病毒檢測會造成個人資料外洩等問題。有屯門區議員聯同本地檢測服務公司將於本周為居民提供新冠肺炎病毒檢測，收費為350港元，並會向進行檢測的市民附送本地口罩一盒，希望為市民提供安全而可負擔的方案。

屯門區議員張可森表示，本地檢測公司以成本價提供服務，檢測計劃採用深喉唾液檢測方法，強調計劃不涉及屯門區議會任何資助。張指，本地檢測公司已在「醫務化驗師管理委員會」登記，專業資格得到認可，而區議員負責收集居民的個人資料，化驗所除驗出陽性個案需向衞生署通報外，只會對應樣本序號，故資料將按私隱條例保密處理。

屯門區議員王德源指，政府推出的病毒檢測數量不足，區議員亦收到市民求助，稱需要病毒檢測報告才能繼續上班，亦有部分市民為求安心希望接受檢測，卻未能負擔起過千元病毒檢測的費用，也擔心個人資料會被洩漏，故希望實行民間自救。

是次民間檢測於今日及明日(20-21日)開始網上登記，預計本周末會有2000名市民參與。市民可於本周六(22日)付款取樽並於翌日交回，工作人員將於下周一(24日)將化驗所結果通知居民，有需要的居民可到區議員辦事處領取檢測報告。