疫情致56%長者情緒負面　明愛促鄰舍關顧

新冠肺炎影響長者情緒，香港明愛安老服務轄下機構以電話話問了逾1900 名長者，發現有56.5%長者受疫情持續影響，情緒變得負面，常有擔心、驚慌、困擾等情況，亦有部分長者感到疲累及失眠，明愛促推動鄰舍間互助與支援，減輕長者心理負擔。

調查於7月至8月期間進行，共訪問逾1900名60歲或以上正使用明愛長者中心或綜合家居照顧服務的長者。83.4%受訪長者指社交生活受到疫情影響；18.7%因疫情與家人關係變得更緊密；同時有10%受訪者指與家人更疏離。

調查亦發現反映疫症令部分長者被迫離開就業市場，生活壓力增加。廖女士過去曾活躍於長者中心，疫情爆發後，中心活動暫停，她亦減少外出，體重日增，又感煩躁、鬱悶。另一名來自綜合家居照顧服務獨居的楊婆婆亦因長時間留家，面對四堵牆承受壓力，指自己煩悶、容易胡思亂想，睡眠質素亦變差。

明愛建議社福和醫護機構攜手合作，加強關注長者的精神健康；大力推動鄰舍間互助與支援，發揮守望相助精神，又籲增加資源打破長者在數碼科技上的隔膜，為長者提供更適切的支援。