警方海關消防聯合反黑行動　掃蕩元朗黃賭毒拘逾300人

新冠肺炎疫情爆發後，受「禁聚令」影響，全港多大部分娛樂場所已停業，有黑幫分子利用這段時間進行不法活動，以增加黑幫收入，包括經營色情場所、非法賭檔、危險藥物派對、無牌酒吧、非法油站等，同一時間，元朗區涉及黑幫的嚴重案件有上升趨勢。

經情報分析及資料搜集後，元朗警區刑事部、軍裝部、特別職務隊，聯同海關及消防於本月11日至19日期間，進行代號「勇晉」反三合會行動，在元朗、天水圍及八鄉一帶進行大規模搜查及拘捕行動，總共搗破兩個色情場所、11個非法賭檔、1個非法釣魚機賭檔、兩個毒品派對場所、3間無牌酒吧及3個非法油站，並拘捕157男168女(17至82歲)共325人，當中316人持有香港身份證，3人持雙程證，1人持行街紙，以及5名非法入境人士。

被捕人士中，11人有黑幫背景，其餘大部分為上述場所的顧客，另有人疑負責招待。他們涉嫌經營色情場所、違反逗留條例、非法入境、協助或教唆非法入境、經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博、販運危險藥物、無牌賣酒、藏有未完稅香煙、售賣未完稅汽油、違反危險品條例等。執法人員行動期間已進行錄影，稍後不排除以涉嫌違反「禁聚令」作出票控。

行動中，執法人員檢獲俗稱「K仔」的氯胺酮、冰毒及一批毒品吸食工具，毒品市值約6萬港元；另有麻雀枱、麻雀、啤牌、釣魚機等，以及超過6萬元賭款，且檢獲大量酒類、約3萬支未完稅香煙、超過5千公升未完稅汽油及接近1萬公升油渣，檢獲的物品總值超過52萬港元。