第8輪保就業名單涉逾19億元　東華三院及佳定物管各袋5000萬

補貼僱主支薪的保就業計劃，今日(20日)公布第一期第8輪獲發補貼的僱主及企業名單，涉及約5500名僱主，工資補貼額約19.28億港元，承諾受薪僱員人數約8.5萬人。佳定物業管理有限公司獲發最多補貼，達5714萬港元，承諾受薪僱員2542人；其次為東華三院，獲發5082萬港元，僱員人數為2035人；世紀服務有限公司及置邦物業管理有限公司亦分別獲4618萬及4559萬港元補貼。

航空業方面，由中華航空公司及美國聯合航空公司等數間航空公司合資成立的中國飛機服務有限公司，亦獲發2769萬港元，承諾受薪僱員1092人；英國航空公司亦獲159萬港元補貼，共60僱員。至於零售業情況，鴻福堂特許經營管理有限公司獲發949萬港元，員工人數426人；鴻福堂集團有限公司則獲215萬港元，承諾受薪僱員63人。

多間電訊公司亦榜上有名，包括香港寬頻網絡有限公司、環球全域電訊有限公司、以及香港寬頻科技有限公司等，均獲約3000萬港元補貼。

另外，名單中亦新增約17間公司出現承諾受薪僱員人數為零，涉款超過103萬港元，當中惠富企業有限公司獲批最多金額，達36.4萬港元；其次則為旺暉有限公司，獲發26.9萬港元。首期計劃合共約357間企業出現同樣情況，涉款高達1327萬港元，當中獲批最高資助額的企業涉及97萬港元。

總結第1期保就業計劃，獲最多補貼的僱主是國泰航空，獲批4.5億港元，承諾受薪僱員人數為17703人，未計及旗下多間附屬公司；其次為牛奶有限公司獲逾3.99億港元，僱員人數是21611人；九龍巴士(㇐九三三)有限公司則獲3.24億港元，共有12590名僱員；美心食品有限公司及香港電訊緊隨其後，分別獲批3.21億港元和2.68億港元。

第8輪獲最多補貼的首5位僱主

次序●金額（港元）●承諾受薪僱員人數●

1.佳定物業管理有限公司●5714萬●2542人●

2.東華三院●5082萬●2035人●

3.世紀服務有限公司●4618萬●2855人●

4.置邦物業管理有限公司●4559萬●2114人●

5.香港寬頻網絡有限公司●3287萬●1262人●

註：工資補貼金額為今年6至8月的總額

※資料來源：保就業秘書處