通識課本送審後內容被修改　多涉及今日香港及現代中國

教育局在本學年為高中通識科教科書提供專業諮詢服務，日前公布多間出版社的修訂版本。根據修訂後版本，發現多個內容亦有被修改，包括「今日香港」、「現代中國」及「公共衞生」等等，修改內容包括將前特首梁振英收受澳洲企業UGL公司5000萬港元事件刪去；原本內容指內地在2003年隱瞞沙士疫情，改為未有及時發布資訊。

在多本經修訂的教科書當中，由明報教育出版有限公司及名創教育出版的《明名高中通識教育》，當中「今日香港」單元有三權分立的題目，原版有兩份資料，包括引用時任國家副主席習近平的說話，以及法律學者張達明有關三權合作的說法，問學生認為「三權分立」或「三權合作」哪個較理想，新版則將題目刪走。

該書原版亦提到立法會可召開獨立調查委員會調查政府官員和作出質詢，提到前特首梁振英收受澳洲企業UGL公司5000萬港元事件作例子，以及香港電視不獲發牌一例，在修訂版中同遭刪去。

至於齡記出版的《新思維通識》「公共衞生」單元，將原版提及內地人嗜食野味導致沙士及黑市販賣器官等內容刪去。

另外，香港教育圖書公司出版的《新視野通識教育．公共衞生》當中，亦將原本的「中國抗生素危機」漫畫，於修訂後變成「香港抗生素危機」，而漫畫原本開端交代的背景是「中國是抗生素的生產和服用大國」，遭改成香港濫用抗生素的情況漸趨嚴重。同一單元提到有關政府對使用抗生素監管不足的部分亦被改成「過於依賴抗生素防治疾病」。