深水埗前北九龍裁判法院　納入第6期活化歷史建築伙伴計劃

發展局今(20日)宣布，將前北九龍裁判法院納入第6期活化歷史建築伙伴計劃，並邀請非牟利機構遞交活化建議，望為該歷史建築找到新用途。此項目截止申請日期是12月21日中午12時。

位於九龍深水埗大埔道292號的前北九龍裁判法院，原是第1期活化計劃下的項目，由薩凡納藝術設計學院基金（香港）有限公司活化為薩凡納藝術設計（香港）大學，提供藝術及設計的非本地高等教育課程，於2010年9月開始營運。惟該大學早前通知政府，由今年6月1日起停止營運，而政府已於有關租約完結後，即本月1日起，按租約條款接管該幢歷史建築。

發展局指出，視乎疫情，暫定將於下月15日開放上述歷史建築，並設導賞團及簡介會，讓有意申請者參觀及了解申請手續和評審準則。至於第6期活化計劃的其餘4個項目，包括大潭篤原水抽水站員工宿舍群、荃灣汀九白樓、灣仔景賢里和荃灣馬灣芳園書室，早前已開始接受申請，截止申請日期是下月3日中午12時。

前北九龍裁判法院於1960年建成，樓高7層，內裏設有4個裁判法庭、1個兒童法庭，屬於該年代的典型公共建築。裁判法院2005年初關閉，至2008年成為第一期「活化計劃」下的項目。