全球Gmail服務一度受阻　Google向用戶致歉

美國互聯網巨擘Google旗下的Gmail等多項服務，於本港時間周四（20日）中午出現故障，全球多地用戶發送電郵時無法上載附件、或是加載時間極長，甚至無法發送郵件。Google其後確認Gmail服務受阻，正在調查及加以維修，最終於晚上7時10分左右解決有關問題。

Google旗下的一系列G Suite應用程式在周四中午出現故障，其中以電子郵件服務Gmail尤為嚴重。網上於當日中午12時許已出現Gmail受阻的投訴，不少網民無法上載附件，或甚至彈出錯誤訊息，無法發送電郵。

除了Gmail外，會議功能、Google Drive新增檔案、文檔上載、Google Chat通訊等多項服務應出現問題；有網民更指，連Google旗下影片分享網站Youtube亦無法上載片段。由於疫情下在家工作普遍，Gmail以至G Suite故障，令大量上班族叫苦連天，社交網上哀鴻遍野。

Google在1時許確認受到有關投訴，表示正加以調查，並有多次更新情況，惟目前出問題的原因仍然未明。Google於晚上7時10分在官網表示，已解決Gmail等問題，並為用戶帶來不便道歉，亦感謝用戶的耐心及持續支持，又指系統可靠性是最優先事項，會持續改進，讓系統變得更好。

Google YouTube 醜聞不絕：