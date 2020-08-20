否認煽動群眾衝擊　爆痱滋警斥辯方「夾硬嚟」

灣仔警察總部去年6月26日晚被示威者包圍，25歲地盤工人岑曉麟涉嫌參與暴動及打爆一名便衣男警的「痱滋」一案，今日(20)在區院續審。警員張金福繼續作供，辯方指他案發當晚懷疑帶頭煽動群眾衝擊警察總部，並試圖推開及襲擊身邊的人，示威者是為阻止他衝入警總，才追趕及合力制服他。張矢口否認，直指辯方律師「夾硬嚟」。

辯方引述一段台灣電視新聞影片及一份本地免費報章的報道，台灣新聞形容張為「行徑怪異男子，不斷煽動他人衝入警總」，本地報章則指有「便衣警疑煽動衝擊」。事發後，警察公共關係科總警司謝振中更要向傳媒澄清，張當時只是往上班，並無扮成示威者煽動衝擊。

惟辯方指，張事發先後錄取4份口供，當時他必然知道有傳媒指控他煽動衝擊，但他在口供中隻字不提，在庭上作供時更刻意聲稱無留意相關報道。

辯方續指，當晚張先衝往警總停車場的閘口，繼而跑上通往警總平台的扶手電梯，予人感覺他想衝擊警總，在場人士為阻止他，才追趕他及使用武力制服他。張表示不同意。

辯方批評張身為警員，應知道罪案發生後應盡快保留證據，他聲稱被示威者掟雞蛋，卻未有即時將沾有蛋液的上衣拿去化驗，反而拿去清洗。張解釋他不想沾有蛋液的衣物發臭，亦不知衣服會拿來做證物，因現場有人影相拍片，深信該些相片影片會成為證據。

辯方並質疑張沒有實際傷勢，案發當晚他沒有即時拍下傷勢照，隔一天半後所拍的照片，也僅顯示他口腔長有「痱滋」，但「痱滋」卻無流血或破損。他在警員記事冊也沒提及自己「受傷」或「痱滋爆咗」等字眼。但張堅稱他當日確有受傷。