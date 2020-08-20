華大基因試劑被指侵權案　雙方同意不涉新冠病毒檢測　

負責全民自願免費病毒檢測的內地檢測機構華大基因，其推出的基因測序試劑套裝被指侵犯一間英國公司的註冊專利案，遭該間英國公司入稟控告。高院今天(20日)開庭，原定處理原告提出的臨時禁制令申請，惟法官向雙方律師查詢後，得悉涉案專利與新冠肺炎病毒檢測無關聯，因無迫切性，故押後至9月16日才處理臨時禁制令的申請，並定於明年2月24日至26日進行訊，預計審期為3天。

原告為英國公司Illumina Cambridge Limited，6名被告則依次為深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI International Sales Co., Limited、華大基因香港研發中心有限公司、香港華大基因科技服務有限公司、及華大基因健康科技（香港）有限公司。

法官希望被告於下次聆訊時能提供涉案產品的消費者名單以及銷售紀錄等資料，以便法庭可在擬定臨時禁制令所規管的業務範圍。

原告則表示，本案的基因測序專利限期只得兩年多，望法庭能盡快處理案件，並透露雙方在世界各地均有類似的侵權訴訟，但該些案件仍在世界各地等候處理。