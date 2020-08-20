本港時隔3年半再現通縮　7月消費物價指數按年跌2.3%

本港上月爆發第三波疫情，政府收緊社交距離限制，食肆首當其衝。政府統計處今日(20日)公布7月消費物價指數，按年下跌2.3%，遠低於6月份的上升0.7%，是自2017年2月以來再現通縮。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，7月基本通脹率是0.2%，較6月份的1.2%為低，主要是由於外出用膳的費用下跌和本地交通費用跌幅擴大所致，而7月外出用膳價格更是自2004年初以來首跌。

在各類綜合消費物價指數的組成項目中，價格在7月份錄得按年跌幅的類別是電力、燃氣及水，下跌18.6%、住屋下跌4.8%、衣履下跌4.7%、交通下跌3.7%、耐用物品下跌3.2%和外出用膳下跌1.1%。

另一方面，綜合消費物價指數在7月份錄得按年升幅的類別為食品(不包括外出用膳)，上升3.9%、雜項物品上升2.3%、雜項服務上升0.6%和煙酒上升0.3%。

政府發言人表示，由於新冠肺炎在全球大流行令經濟情況仍然十分疲弱，基本消費物價通脹率在七月份顯著緩和至0.2%。本地確診個案近期急升，導致飲食業經營環境變得更為嚴峻，令外出用膳價格在7月轉為按年下跌，是自2004年初以來的首次。與此同時，港鐵自該月起提供額外車費折扣，令交通費用的跌幅明顯擴大。多個其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力，亦進一步減退。