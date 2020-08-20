大埔林錦公路開槍案　2名被告認危駕藏毒候懲

警方前年在大埔林錦公路開槍追截失車，事後拘捕2名涉案男子，並控告他們危險駕駛和藏毒等多項控罪。雖然警方早前遺失曾密封涉案毒品的證物袋，但兩名被告於今天(20日)在區院承認藏毒和其他控罪，法官押後至9月11日判刑。

2名被告依次是溫運權（38歲）及吳志偉（48歲）。溫承認盜竊、處理贓物、危險駕駛及藏毒罪；吳則承認偷車、危險駕駛及藏毒罪，吳原本還被控有1項協助罪犯罪，但該控罪獲准留在法庭存檔處理。控方指兩被告分別有與毒品相關的刑事紀錄，吳並有停牌令在身。

案情顯示，2018年8月14日下午，粉麵運送工人把1輛輕型貨車停泊在粉嶺名都外巴士站往送貨，工人回來後發現貨車不見了。數日後，工人於一油站遇上溫駕駛失車，於是上前質問，溫指稱貨車屬他所有，隨即駕車離去。同月30日，工人又見到溫駕駛失車，溫再次即時駕車離去，工人今次駕車追截及報警。

追截期間，溫兩度倒車撞向工人的汽車，警方其後加入追截。溫在途中把物件丟出車外，3方追逐至林錦公路交匯處繞圈，最後失車與工人的汽車相撞而停下。

溫隨即下車逃走，而吳則駕駛一輛寶馬私家車在迴旋處出口等候，待溫登車後便開車。雖然警方迎頭追截，但吳沒有理會，在警員之間快速穿插離去，即使警員使用警棍及開槍仍不能把車截停。兩被告事後分別被捕，警方分別在貨車及吳家中找到冰毒。