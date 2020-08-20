駿洋邨第4及5座下周五起派鎖匙　準租戶擬着保護衣去取

房屋署暫定下周五(28日)起，陸續向火炭駿洋邨第4及5座準租戶派發鎖匙；至於其餘1至3座因需繼續保留用作檢疫中心，最快明年第2季初才安排相關準租戶入伙。有議員要求政府讓全數準租戶如期入伙，建議當局另租酒店作檢疫中心。另有準租戶炮轟政府對入伙安排出爾反爾，令人無所適從，「令我哋好似傻仔，等完又等都未入到伙」！

原定今年2月入住第2座的準租戶李小姐，批評政府安排好失敗，猶如當準租戶是傻子，指當局多次反口推遲入伙日期，令大批準租戶「兩頭唔到岸」，特別是已為小朋友辦理轉校的家長，「撲完學校、買完書先知明年先入住」！她建議當局考慮於沙田區租酒店予有需要準租戶先行入住，「至少小朋友唔使被迫跨區返學咁慘」！

沙田區議員麥梓健指出，不少準租戶已對政府安排感到身心俱疲，即將入住第4及5座準租戶則因為與檢疫人士同住而擔心困擾，「佢哋打算穿保護衣去攞鎖匙」！而明年入住的租戶又對政府失去信心，建議政府正視居民需要及提供更多援助。

議員田北辰直斥政府曾指檢疫中心要遠離民居，惟如今駿洋邨租戶卻將與檢疫人士搬到同一邨，做法欠妥，要求政府讓全部駿洋邨準租戶如期入住，另覓酒店作檢疫用途。而醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，駿洋邨同時住人及作檢疫中心，情況不理想，擔憂管理出現混亂，認為應將全個駿洋邨保留作檢疫中心。而租酒店作檢疫中心可能需進行改裝，曾認為政府支援相關準租戶，或較方便快捷。