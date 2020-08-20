警方向楊森發傳票　涉今年六四參與未經批准集結

警方今日向楊森(中)發出傳票，控告他於今年6 月4日「明知而參與一個未經批准集結」。

警方繼早前向壹傳媒黎智英及李卓人等25人發出發傳票，涉及的罪行與他們於今年6月4日參與一個未經批准集會有關，今日(20日)再向楊森發出傳票，控告他「明知而參與一個未經批准集結」，案件將一併於下月15日在西九龍裁判法院提訊。

支聯會今年6月4日不理警方反對，在銅鑼灣維園舉行燭光晚會悼念六四事件31周年，已有數案在身的壹傳媒黎智英當日亦有現身維園。警方經調查後，先向黎智英等共13人發出傳票，控告他們在當日煽惑他人參與未經批准集結，案件早前已在西九龍法院提堂。

至本月6日，警方再向24人發出傳票，包括上述人士中的12人，控告他們於今年6月4日「明知而參與一個未經批准集結」，其中李卓人同時被控「舉行一個未經批准集結」。

至今日(20日)，港島總區公眾活動調查組人員經進一步調查後，向72歲的楊森發出傳票，指他涉嫌「明知而參與一個未經批准集結」，案件同暫定於下月15日在西九龍裁判法院提堂，故當日共有26人應訊。

該26人除黎智英、李卓人外，亦包括何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威，郭永健、陳皓桓，梁國雄、何秀蘭、梁國華、胡志偉、朱凱廸、黃之鋒、羅冠聰、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴、何桂藍及張崑陽，與及今日加入被控名單的楊森，其中羅冠聰及張崑陽已潛逃離港。