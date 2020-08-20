疫情下兩度遭勒令停業　UA兩戲院被業主多次入稟追租

港府因應新冠肺炎疫情，先後兩次勒令包括戲院等12個指定處所停業；然而由5月底開始，UA院線兩間分別位於銅鑼灣時代廣場及九龍灣淘大商場的戲院，分別多次遭物業代理公司入稟法院追租。

根據法庭入稟狀，自5月27日至今，銅鑼灣時代廣場及九龍灣淘大商場兩間UA戲院，已多次被物業代理公司入稟法院追討租金。其中UA淘大的業主恒隆地產在5至8月期間，合共被入稟追租6次，每月涉款約137萬元；而時代廣場UA則於本月13日被業主九龍倉置業，追討逾191萬元的1個月租金。

淘大業主恒隆地產的發言人指，明白各行各業因疫情而受到沉重打擊，已向UA淘大提供租金寬減，亦將繼續與戲院商討，以期達成解決方案共度時艱。東網亦向UA及另一業主九龍倉置業查詢情況，暫時未獲回覆。

香港戲院商會副理事長崔顯威指，疫情嚴重影響戲院業，戲院根本完全停擺狀態，普通多間戲院都存在拖欠租金，有戲院更遭業主連續出信催繳租金，坦言「催都無辦法，無生意點交租？」

他又指，戲院商會早前曾多次發信呼籲業主取消底租，與業界共度時艱，惟只有在疫情初期部分院線獲業主同意延遲交租，但卻至今未獲業主同意減租或取消底租的回應，形容業界目前「吊住條頸」，再次促請業主可按營業額收取租金，與戲院業共度時艱。