政Whats噏﹕疫情下規定區議會一周一會　議員轉場去鄉公所開會

有區議員批評一星期只可以使用一次會議室嘅規定，只會令議程積壓，阻礙民生防疫措施。

因應疫情肆虐，民政處規定區議會一星期只可以使用一次會議室，有區議會主席批評民政總署單方面做決定，會議時數亦絕對唔夠，迫使佢哋惟有見招拆招，轉去村屋鄉公所開會。

民政事務總署以防疫為由，規定區議會每星期只可以舉行一次會議且以兩小時為限。西貢區議會今日(20日)召開社區營造及社會創新委員會，要另覓地方去鄉公所開會。主席鍾錦麟批評民政總署做法邏輯上係講唔通，而且係單方面做決定，指禁聚令豁免區議會開會，但又唔提供支援。

鍾錦麟話每星期兩個鐘會議絕對唔足夠，而一直延遲會議，只會令議程積壓，阻礙民生防疫措施。至於今日到鄉公所開會，因欠缺秘書處服務，議員傾到一啲唔明白嘅地方，都無得搵有關官員即場解釋，另外要依靠區議員自行物色開會嘅地方，亦感到較為吃力。

鍾話疫情將成為新常態，之前已經向有關方面建議採用視像會議，但一直無進展。元朗區議會今日舉行醫委會面對同樣問題，需要搬去議員辦事處開會。鍾錦麟話早前已有區議員向署長反映意見，但形容得到回應係「Hea覆」。