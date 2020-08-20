傳行會通過擴大授權　衞生署以外人員獲授權追蹤確診者源頭

近日有部分新冠肺炎確診個案拒透露行蹤，令衞生署追蹤疫症工作遇上困難。行政會議今日(20日)召開特別會議，據了解，會議通過兩項議案，包括擴大授權範圍，除了衞生署官員外，政府相關人員包括紀律部隊人員亦獲授權追查確診者源頭。有指該決定亦涉及全民檢測計劃，屆時若確診個案增加，需要更多人手投入追蹤工作。

行政會議今日召開特別會議，據悉會議通過兩項議案，包括將《預防及控制疾病披露資料規例》(599D)，擴大授權政府相關人員追查確診者源頭。會議亦通過將《若干到港人士強制檢疫規例》(599C)，即內地、台灣及澳門入境人士的檢疫措施延長多一個月至10月7日。

近日拒絕透露行蹤的個案包括昨日(19日)公布的泰籍人士，他被截查時發現屬逾期居留，被送往青山灣入境事務中心拘留期間並進行病毒檢測，證實確診，但衞生防護中心指該名泰籍人士不太合作，拒絕透露行蹤，個案已交新界南重案組跟進。另外，旺角長興大廈有多宗印傭確診，涉事宿舍負責人起初亦拒絕合作，令衞生署無法進行追查工作。