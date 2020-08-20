未向法庭提供最新案底　律政司解畫再遭官斥

日前區域法院在處理一宗騙財騙色案期間，控方向法官提供過時的刑事紀錄，並解釋因被告拒絕提供指模而未能更新，引來法官質疑系統有漏洞。律政司今（20日）派員上庭解畫，指警員缺乏經驗，遇到問題未能及時向上級反映，以致在沒有足夠建議及支援下未能套取指模。控方強調今次是警員出錯，並非制度有缺陷，警隊會發內部便箋以作提醒。

法官進而質疑警員是否知道有條文可供引用去解決相關問題，並指控方的書面陳辭顯示只有涉事的警員被嚴厲訓示有欠公允，認為「只鬧細果個，就唔鬧大果個」，「教得唔夠好果個無事」。

但律政司代表竟表示該部份陳辭是誤呈予法庭，法官更為不滿，質問：「即係要關埋門做，唔比得法官知嘅」。律政司代表遂表示陳辭內容為事實，讓法官看亦無妨，強調任何機構的人員犯錯，其上司亦責無旁貸。

法官早前質疑，根據控方說法，是否被告拒絕打指模，警方就不能更新其刑事紀錄。律政司代表今日回應，根據《警隊條例》59（5） ，警方獲授權向被定罪人士套取指模，如遇到有人拒絕套指模時，警員可警告對方或觸犯阻差辦公的刑事罪行，甚至使用適當武力來套取指模。

但控方強調本案情況「好少發生」，只是有關警員未能貫徹執行有關指引。