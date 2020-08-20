柏寧酒店經理藉外判合約　索賄兼欺詐囚3年

38歲酒店經理利用處理合約的職權，不但向合約承判商索取約37萬港元賄款，更隱瞞利益衝突，騙得酒店將約44萬港元的服務合約批授予他擁有的公司。涉案經理早前被裁定3項代理人索取利益及兩項欺詐罪成，今（20日）在區域法院被判即時監禁3年。法官直指本案是有計劃和部署的勾當，而被告所犯的貪污及欺詐違反誠信，蠶食香港社會的核心價值，必須判處阻嚇性刑罰。

38歲的被告梁展維，案發時為柏寧酒店 Victoria Park Hotels Limited (VPHL)高級資訊科技經理，現已離職。

案情透露，2016年12月被告代表柏寧酒店，與一間資訊科技服務承判商接洽5份合約的續約事宜時，向承判商索賄共逾34萬港元，即相等於該5份合約中個別合約的一成至四成金額，惟承判商拒絕被告的要求。及後當其中一份合約快將約滿時，被告再次向承判商索賄約2.5萬港元，但仍遭拒絕。

此外，被告作為威信國際集團有限公司(威信)的唯一董事兼股東，卻沒有向柏寧酒店申報利益。他讓柏寧酒店於2016年7月至2017年5月期間，將20份總值約44萬港元的合約批授予另一間承判商，而該承判商再應被告的要求，將合約分判予威信，使威信從中獲利逾34萬港元。