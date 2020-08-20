修例風波：職員網上撐獨立調查遭降級　入境處否認

據稱，入境處一名職員因在網上發表支持成立獨立調查委員會言論，而遭降職。

反修例示威去年影響全港，多名公務員更曾被指參與運動被捕，近來有消息指出一名署任入境事務主任疑在網上發表反收例示威運動言論，遭上司「秋後算帳」，被安排降級回入境事務助理員職級。入境處回覆東網表示，自去年6月至今共有9名入境處人員因各種原因被停職，没有人員被降職或解僱，亦未有就停職原因進行分類統計。至於有關被取消署任安排人數，處方指沒有備存相關數字。

消息指出，涉事人員姓黃，職級為入境事務助理員，其後獲升職安排署任入境事務主任。其主任一職原本於2至3個月後就屆滿3年署任期，正式擔任入境事務主任；但他被發現曾在網上發表支持成立獨立調查委員會言論，又對其他紀律部隊人員執法人事評論，批評濫用武力，以及拒出示委任證等。

據悉，處方後來收到有報料，將有關網上言論截圖記錄，最後該人員的署任安排遭取消，降回至入境事務助理員職級，亦代表升職無望。

入境處表示，在去年6月至今共接獲119宗有關本處人員或服務的投訴。處方一向按既定程序和機制處理本處人員的紀律事宜，並根據《公務員事務規例》、《公務人員(管理) 命令》及《入境事務隊條例》等相關指引進行。