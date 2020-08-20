元朗721襲擊案再拘6男　至今43人被捕

元朗721襲擊案發生超過1年，警方其後接連拘捕多人，今日(20日)警方再次採取行動，拘捕多6名男子(32至57歲)，他們分別報稱無業、地產經紀、司機及汽車維修，涉嫌暴動及串謀蓄意傷人，部分人有黑幫背景。

警方表示，連同上述被捕人士，案發至今總共拘捕43人，其中7人已被落案起訴暴動及串謀蓄意傷人罪，案件將於區域法院審訊。警方指調查從未間斷，會繼續積極調查，並希望市民提供資料。警方又譴責任何暴力行為，並會不理身份及背景，只要有人犯法，警方都會不偏不倚執法。

去年7月21日晚，大批身穿白衫人士於元朗手持武器追打途人，並追擊至西鐵元朗站，衝至月台跑入車廂施襲，期間卻遲遲未見有警員現身，事件導致大批市民受傷。

另外，目前仍有不少人是警方的調查目標，亦已經掌握部分人的身份，惟部分人士已經潛逃外地，警方已聯絡外地執法機關協助。由於案件涉及多人，警方需要時間處理大量文件及錄影片段，而且調查期間市民不斷提供新的片段，令調查進度不斷更新，警方將會與律政司不斷商討及研究細節，將違法人士繩之於法。