電單車駕駛考試8月31日起恢復　其他考試續暫停

港府今日(20日)宣布將於下周一(24日)起，逐步恢復更多基本公共服務。運輸署表示在考慮各類車輛的駕駛考試形式後，決定將於8月31日起，首先恢復電單車駕駛考試，包括乙部試(強制試)及丙部試(路試)。

已預約於8月31日或之後進行電單車駕駛考試的考生，須按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。而原定安排在7月29日至8月28日期間，因駕駛考試中心暫停服務而未能進行電單車駕駛考試的考生，將陸續獲運輸署個別通知其新訂的考試日期。

至於其他駕駛考試服務，包括私家車、輕型貨車及商用車輛路試、駕駛筆試(甲部試)及的士筆試，以及駕駛考試排期服務，包括即時申請的櫃位服務、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務，則將會繼續暫停，直至另行公告。署方會在恢復有關駕駛考試服務後，個別通知受影響考生新訂的考試日期。

運輸署呼籲，考生如身體不適，不應到試場應考，並應盡快求醫。如考生因健康理由缺席考試，可在考期當日起計1個月內，向運輸署駕駛考試排期事務處遞交延期申請書及相關病假證明書或醫生證明書正本，以作跟進及另訂考試日期。