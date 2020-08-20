太和邨躁男不滿鄰居噪音滋擾　兩度縱火圖焚屋被捕

大埔太和邨喜和樓，上周五(14日)晚上7時許，有人疑在上址一單位門口擺放易燃物品，繼而縱火焚燒木門及鐵閘，屋內住戶一度被困，幸附近鄰居察覺起火，迅速協助撲熄火勢。消防及後接報到場，觀察焚燒位置情況後，認為起火原因有可疑，轉交警方跟進。

至昨日(19日)中午時分，再有一名男子將數件沾有易燃液體的衣物擺放在同一單位門口，有街坊察覺異狀嘗試喝止，惟對方置若罔聞，隨即點燃衣物引發火警，現場一度火光熊熊，縱火男子則趁亂逃去。警方及消防聞訊趕至，未幾將大火救熄，惟烈燄已造成單位內大量家具被焚毀。

大埔分區特遣隊展開深入調查，包括翻查大廈「天眼」片段及向居民了解後，迅速鎖定疑犯身份，揭發他是同一幢大廈的住戶，並於案發約2小時後拘捕該名姓李(60歲)男子，同時檢獲4罐懷疑易燃液體、1個打火機及疑犯犯案時穿着的衣物等。警方經查問後，有人承認與遭縱火的住戶素不相識，因不滿對方噪音滋擾犯案。被捕男子現正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。

警方強調，縱火屬於嚴重罪行，一旦火勢失控，有機會波及附近住戶造成嚴重傷亡及財物嚴重損毀。根據香港法例200章《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞財產，有機會被控以「縱火」罪行，一經定罪，最高刑罰為終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。