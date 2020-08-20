領保就業津貼須承諾不裁員　6至8月整月放無薪假不視為受薪僱員

不少僱員在疫情期間被迫放無薪假，根據「保就業」計劃要求，僱主須承諾在6月至8月補貼期內不裁員，公司該期間的「受薪」人數不能少於3月的「受僱」人數。「保就業」計劃秘書處今日(20日)指，若聘用的僱員有在6月、7月或8月整個月放無薪假，有關員工將不被視作當月受薪僱員，該處核對僱主在補貼期內實際有支薪的僱員人數是否達到其「承諾受薪僱員人數」時，亦不會計算放無薪假的僱員在內。

秘書處指，該計劃以僱主於今年3月的僱員總數(無論當時有否受薪)作為其於補貼期內的「承諾受薪僱員人數」，故有關僱員於3月時不論有否放無薪假及放取多少日無薪假，均被算入僱主需於補貼期內維持的受薪僱員人數，即「承諾受薪僱員人數」。

秘書處強調，領取工資補貼的僱主應向放無薪假的僱員支薪，若發現獲批資助的僱主違反承諾，將須向政府退回全數或部分已發放的資助及/或繳付罰款，嚴重違規者有機會影響其第二期的申請。