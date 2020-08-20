明德醫院連環失誤　左右腳調轉開錯刀　病人翌日需再做手術

港島山頂明德國際醫院5月發生極之罕見五連環失誤的醫療事故，病人原應做手術將左腳碎骨移除，經過主診醫生核實手術詳情、標示位置、術前覆核及術後總結均過關，但醫生最終竟為病人的右腳做了手術，員工發現左右腳調轉，需於翌日安排為病人左腳再做手術取出碎骨。衞生署表示明德醫院在5月22日呈報一宗醫療風險警示事件，該署已做跟進，並要求院方4星期內提交調查報告。

據了解，31歲男病人左足受傷需要做手術移除碎骨，病人在5月21日入院做手術。主診醫生在手術前已為病人做好準備工作，包括核實病人手術詳情，在需要做手術的位置標示好、手術所需的術前核查、手術後總結等多個應有程序。醫院方面則按照該主診醫生提供給院方預約詳情，做手術所需準備。可是，醫生最後在病人的右足踝完成手術，醫院員工這時才發現「左右調錯開錯刀」。

消息指主診醫生將消息告知病人後，病人翌日再次接受手術，移除左足踝碎骨。今次醫療失誤，經過事前的多項準備及核實，最後施刀時也沒發現出錯，釀成五個環節失誤的事故。據知醫院方面已停止該醫生的手術預約。