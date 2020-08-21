探射燈：老鼠為患多區　港無處是淨土

紅磡及土瓜灣兩街市爆疫，港大微生物學系講座教授袁國勇估計兩街市出現交叉感染，亦在街市發現有老鼠及蟑螂，估計病毒有機會經由牠們傳播。本港一直備受鼠患困擾，去年鼠患指數更創10年新高，大鼠戊型肝炎更在本港首現，情況令人擔心。東網曾多次巡查街市及食肆，發現各區鼠蹤處處，衞生環境欠佳，廚餘殘渣、垃圾四散，隨時播毒。

食環署早前公布鼠患參考指數，去年為4.2%，為過去10年最高。東網記者早前曾深夜在深水埗北河街街市，目擊至少10隻老鼠在街市關門後出沒，附近街道衞生情況欠佳，垃圾及食物殘渣堆積渠邊。另一鼠患重災區觀塘，瑞和街街市外入夜變身老鼠樂園，記者目擊10多隻老鼠出動覓食，更在街道四處游走，看見路人亦不閃避，十分猖狂。

議員柯創盛指，食環署滅鼠工作未見明顯成效，「落區嗰陣好多市民都反映有好多老鼠，鼠患問題困擾咗香港人好耐。」他認為，食環署應加大力度滅鼠，並應檢討現行方法及工具，並評估每次滅鼠行動的成效。

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