探射燈：沙士新冠爆疫前後　皆現日環食

今年6月21日日環食現象再現，香港當日只能看見日偏食，未幾即爆發第三波疫情。

太陽為萬物提供能量，古人相信出現日食或日環食均會影響運勢。堪輿學家指，日環食代表疾病，通常疾病爆發前後會發生日環食。去年新曆12月26日曾發生日環食，今年6月21日日環食現象再現，雖然香港當日只能看見日偏食，但對本港影響甚大，未幾即爆發第三波疫情。翻查2002年11月、沙士爆發前後，半年內便出現4次日食及月食等天文現象。

「呢個病（新冠肺炎）唔會喺世界消失，仍然有機會存在。」堪輿學家李丞責解釋，今年12月有日全食，將影響南美洲，「美國唔能夠好好處理到疫情，到時南美會更嚴重，北美都會有影響。」他指，2008年2月曾出現日環食，同年5月內地四川便發生地震，未幾8月再出現日全食，美國雷曼兄弟破產觸發金融海嘯。李擔心，大型天災有機會在12月出現，而美國疫情亦有機會波及環球經濟。

李指明年雖然可擺脫豬鼠年的負面氣氛，但明年6月10日仍有日環食出現，他相信個別地區仍會爆發疫情，但日環食過後疫情有望逐漸減退。

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