探射燈：庚子鼠年多災難　環境污染速播毒

新冠肺炎疫情持續，全球確診個案高逾千萬，成世紀瘟疫。從玄學及科學角度看，疫症原來有迹可尋。今年為庚子鼠年，過去每逢鼠年均多災多難，堪輿學家指新冠肺炎的爆發乃天數循環，「劫數難逃」。另一方面，環保人士直指「地球病了」，污染日趨嚴重，垃圾圍城，鼠患為禍；牲畜過多亦影響生態，甚至污染水質，引發更多疫症傳播。學者指人口增長引發糧食危機，現時應檢討人口政策，減慢發展以平衡生態。

「十愁難過豬鼠年」明朝開國宰相劉伯溫的《陝西太白山劉伯溫碑記》曾記載，豬、鼠年較多災難。歷史上鼠年頻爆戰爭及天災，1900年的鼠年，清朝光緒年間，發生八國聯軍事件。上一次鼠年、即2008年5月12日，內地四川汶川發生大地震，數十萬計居民死傷及失蹤，為繼唐山大地震後傷亡最慘重的一次地震事故。

堪輿學家李丞責分析香港過去發生疫症時的九宮飛星圖，發現今年飛星方位，與1939年、1940年間天花及霍亂肆虐及1894年至1895年間鼠疫橫行一致。而翻查沙士爆發的年份、即是2003年流年飛星方位同樣不謀而合。李指，明年的飛星九宮圖，與2003年時的相同，預測新冠肺炎將於美國、澳洲及俄羅斯等地蔓延至明年才有望真正受控。

李指，2004至2023年行下元八運，旺醫藥、地產及教育等，「依家接近八運尾，所有嘢將走向極致。八運期間旺醫藥，意味疾病都會係好嚴重，醫藥先會提升。」而六十甲子循環以木星運行的組合計算，當年發生的大事有機會循環發生，「除咗1780年乾隆壓得住庚子年的運勢之外，過去庚子年發生咗好多大事，庚子年唔一定會完全重複件事，但類同世界氣氛會好相似。」他舉例，今年國與國之間紛爭不斷，以挑釁行為及言語往來，與八國聯軍時的氣氛類同。

從科學角度解釋疫症，不得不提日益嚴重的環境污染，加速疫症廣泛傳播。香港垃圾問題持續未改善，2018年人均垃圾棄置量為每日1.53公斤，創下1991年以來的紀錄最高；廢塑膠棄置量亦有增無減，按年升10%。垃圾圍城持續，垃圾徵費又「胎死腹中」，塑膠垃圾問題雪上加霜，污染水源及泥土，還有眼未能見的微塑膠污染，均影響健康。環保團體估計7月中禁晚市堂食後，加上外賣平台成熟等因素下，每日棄置塑膠餐具量增至逾5千萬件，即堆填區每年接收182億件塑膠餐具，佔整體都市固體廢物重量近3%。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，英國有研究發現在公共海灘採集的微塑膠顆粒上可驗出大腸桿菌或弧菌，意味微塑膠可成為細菌及病毒的載體，隨時成為傳播病毒的新媒介。他指，疫情引發環保災難，將一發不可收拾，「6月初台灣已經呼籲市民出去買外賣要自備餐具，但係香港就冇做過，疫情過後塑膠嘅問題會變成災難，對環境造成好大嘅威脅。」

綠領行動助理項目經理葉翠雯指，疫情爆發後防疫用品胡亂棄置，增加傳播危機。她指，不少市民到食肆購買外賣，導致廢膠成災，「廢膠最後都會分解做微塑膠，影響到海洋同埋滲入泥土，最後都係影響到人類。」

環境污染隨人口膨脹加劇，「地球病重」，加上新冠肺炎疫情，衝擊糧食供應。聯合國轄下機構早前發表報告，指去年全球總飢餓人口達8.21億人，增幅是4年來最大，新冠肺炎爆發恐令情況再惡化，尤其是部分國家一度禁止農產品出口，多國採取封關、禁運等，都影響農產品供應及價格，加上各國普遍出現民眾搶購囤積食物情況，疫情甚至會成為大饑荒的導火線。

不少人面對疫症，生育都「睇定啲」，內地專家亦鼓勵康復者3至6個月後才再生育。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，全球人口增長迅速，尤其是發展中國家，引發糧食短缺及乾淨食水不足的問題，現時全球應檢討人口政策，減慢發展以平衡生態，「其實香港好兩難，生育率又唔係高，但人口老化問題又好嚴重。如果到時人口膨脹到八百至九百萬，醫療系統未必負擔到，又有機會有食物短缺危機，香港都要檢討番人口政策。」

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