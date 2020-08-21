為解決跨境生的小五呈分試　學校擬派員帶試卷赴內地

受疫情影響，政府年初宣布學校停課，現時約有3成小學仍未完成小五呈分試。教育局日前公布，鼓勵學校盡量於9至10月初期間，以合適安排為學生補考，或作校內評估；至於未能回港的跨境學童，亦可選擇考一次呈分試。有位於屯門的小學，為免學生只考一次呈分試，遂「主動出擊」計劃派員到內地，並帶上試卷為跨境學童安排補考小五呈分試，現正就安排諮詢家長意見。

一般情況下，呈分試共有3次，分別在小五考1次，小六考2次。教育局首席助理秘書長容寶樹日前提到，鼓勵有學生未考呈分試的學校盡早計劃，在疫情減退及可行的情況下，盡量於9至10月初期間以合適的安排為學生進行考試或補考。

若學校認為有困難未能考試，可根據一些評核資料，包括參考學生在小五上學期考試、過往段考、小測等等以評估各科積分。至於跨境學童，局方容許學校為他們選擇合併五年級下學期及六年級上學期2次呈分為1次，替學生只呈報1次的評核成績或名次，並可延至明年1月中之前，才須為學生呈分。

屯門圓玄學院陳國超興德小學校長賴子文表示，該校全體小五生仍未考呈分試，學校原計劃在11月舉行考試，但若跨境學生到時仍未能復課，為免學生因減少考1次而「輸蝕」，他計劃派教師，帶卷到內地為跨境生安排應考呈分試，而該校正諮詢家長意見。

賴表示，若屆時到內地仍要檢疫，加上若教師對疫情有擔憂，他亦可親赴內地。該校考慮向內地姊妹學校借場，作為跨境生的考試場地，屆時本地生及跨境生會同一時間應考同一份卷，只是場地不同，期望維持公平性。

據他了解，有數間小學亦考慮採用同樣的做法，有學校計劃在本月底安排跨境生在內地考試，讓居住在內地的本地教師監考。

他又認為，若其他學校亦想採用有關做法，但苦無場地，局方可為這些學校安排，例如內地一些用作考公開試的場地或是本港大學的內地分校等，除了增加可信度之餘，亦令考試更加公開及公平。

北區鄰近口岸，過往亦招收不少跨境學童。北區小學校長會主席梁志文表示，由於各間學校校情不同，故各間學校仍在考慮呈分試的安排，但普遍認為最理想是安排考試，「始終考試才是行之有效的評估方法。」梁表示，最理想是在復課之後，盡量安排本地生應考呈分試，若跨境生仍未能復課，屆時再作校本安排。