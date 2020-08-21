中年廚師放無薪假變半薪　為養妻兒上保安課考牌

保安業人手需求大，成「疫市奇葩」。有開辦培訓課程的香港註冊保安導師學會會長黃輝成指，以往每月只有500人報讀，疫情後激增近1倍至900人，每天開2班，但報名人數眾多，要等候20日才可上課，坊間有課程要等1個月。他指初入行月薪可達2萬港元，飲食、零售及旅遊業轉行最多，以40至60多歲為主，最高70歲亦入行。

35歲中廚梁先生昨在旺角的保安培訓班與10多名學員一同上課，完成一連2日課程可獲保安牌。他入行12年，與太太育有1歲及6歲子女，原以為政府放寬飲食業限制措施，卻迎來第三波疫情，放10多日無薪假，收入減半至月入1萬多元，剛好支付西營盤套房租金、奶粉錢及日常開支，生活足襟見肘。

他從朋友得知保安行業渴市，他視作副業幫補生計，「當一條後路，一旦酒樓結業，仍持有一個保安牌。」他自持年輕但因英文能力弱，擔心競爭力不足。

當廚工40年的65歲何先生說，以往月入2萬多元，自去年反修例示威開始沒有穩定長工，在茶餐廳等食肆當散工，月入減至約8000元，今年6月起收入再跌，本月更無收入。2003年沙士時他曾考保安牌，現在上堂再續牌，「現時8成師傅都沒有工作，難道真的日日食穀種？」他深知保安業工時長或當夜班，只期望飲食業復甦後可重操故業。